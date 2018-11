Dorfgemeinschaft

Gönnern gründet Verein

JUBILÄUM Alle Bürger sind eingeladen

Angelburg-Gönnern Das Dorfjubiläum in Gönnern rückt immer näher. Der Ortsbeirat von Gönnern ruft nochmals alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich an den Festvorbereitungen zu beteiligen. Mittlerweile wurden die Arbeitsgruppen gegründet und ihre Sprecher stehen fest, so dass mit der Arbeit begonnen werden kann. Die Projektgruppen und ihre Sprecher sind: Sabine Rückert für „Kultur und Kirche“, Lisa Becker für „Jugend“, Wilhelm Düringer für „Lebendiges Dorf“ sowie Günter Sänger für „Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation“. Am Dienstag, 4. Dezember, soll nun der Jubiläumsverein gegründet werden.

Copyright © mittelhessen.de 2018