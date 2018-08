Kirche

Gottesdienst zum Start

SCHULE Bottenhorner feiern die Einschulung

Bad Endbach-Bottenhorn Die Evangelische Kirchengemeinde Bottenhorn lädt zum Einschulungsgottesdienst „Die etwas andere Schultüte“ ein. Der Gottesdienst für Groß und Klein findet am Dienstag, 7. August, um 9 Uhr in der evangelischen Kirche in Bottenhorn statt. Er wird gestaltet von Kindern und Erzieherinnen des evangelischen Kindergartens „Heidenest“ Bottenhorn, Schülern der Grundschule am Lindenbaum Bottenhorn, Kirchenmusiker Holger Staus sowie Pfarrerin Katrin Simon und Charlotte von Keksberg.

Copyright © mittelhessen.de 2018