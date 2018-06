Gottesdienst

Gottesdienste fallen aus

Kirche Bänke müssen aufgearbeitet werden

Breidenbach Die katholische Kirche und das Pfarrbüro in Breidenbach bleiben vom 2. bis 6. Juli geschlossen. Wegen eines Holzwurmbefalls müssen in dieser Zeit die Kirchenbänke von einer Spezialfirma begast werden. Ein Besuch der Kirche und des Kirchenbüros ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Die Gottesdienste in dieser Woche entfallen.

