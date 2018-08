Wirtschaft

Gründer diskutieren kreative Ideen

Veranstaltung Am 4. September geht es um Startup-Ökosysteme

Marburg Mit dem Ziel, Menschen mit kreativen Gründungsideen und Akteure aus der Region zusammenzubringen, richten der Verein GründerVirus und die SciencePark Kassel mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg, des Landkreises Marburg Biedenkopf und der Universitätsstadt Marburg die Veranstaltung „Startup Shift – The Outbreak is now!“ aus. Am Dienstag, 4. September, dreht sich alles um „Startup-Ökosysteme“.

Copyright © mittelhessen.de 2018