Grundstücke erworben

STEINBRUCH Gemeindevertreter stimmen zu

Steffenberg-Niedereisenhausen Die Gemeindevertreter von Steffenberg haben in ihrer jüngsten Sitzung jeweils einstimmig dem Ankauf von zwei weiteren Grundstücken in unmittelbarer Nähe zum Steinperfer Steinbruch zugestimmt. Nach Angaben von Bürgermeister Gernot Wege (parteilos) waren die jeweiligen Eigentümer auf die Kommune zugekommen. Insgesamt gibt die Kommune diesmal etwa 17 000 Euro für den Ankauf aus. Die Gemeinde Steffenberg erwirbt schon seit Jahren Areale in den möglichen Erweiterungszonen des Betriebes.

