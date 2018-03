Tabakentwöhung

Gut gelaunt aufhören

Marburg Gut gelaunt und ohne große Gewichtszunahme, dauerhaft zum Nichtraucher werden – wie das geht, zeigt ein Vortrag des Arbeitskreises Gesundheit am Universitätsklinikum Marburg (UKGM) am Samstag, 17. Februar. Der auf die Tabakentwöhnung spezialisierte Suchtberater Ole Ohlsen stellt ab 10 Uhr in einer kostenlosen Informationsstunde das Angebot vor und beantwortet Fragen rund ums Nichtrauchen.

