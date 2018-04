Hauptausschuss tagt

Gremien

Gladenbach Einen Beschluss über die Teilnahme am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse und am Investitionsprogramm gilt es für die Gladenbacher Fraktionen zu treffen: Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt tagt am heutigen Dienstag, 24. April, ab 19 Uhr im „Haus des Gastes“.

