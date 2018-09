Einkaufen

Herbstbasar in der Lixfelder Grundschule

Förderverein Alles rund ums Kind

Angelburg-Lixfeld Der Förderverein der Gansbachtalschule Lixfeld veranstaltet auch in diesem Jahr seinen Herbstbasar rund ums Kind zugunsten der Grundschule Lixfeld. Der Basar findet am Samstag, 22. September, im Gemeindlichen Zentrum in Lixfeld statt.

