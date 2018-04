Gala

Highlights aus über 25 Musicals

Marburg Highlights aus über 25 Musicals erleben die Zuschauer der Show „Musical Highlights Vol. 11“ am Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr im Erwin-Piscator-Haus in Marburg. Die Gala präsentiert unter anderem Lieder aus „Mamma Mia“, „Saturday Night Fever“, „Ich war noch niemals in New York“, „Sister Act“, „Starlight Express“, „Cats“, „Das Phantom der Oper“, „Elisabeth“, „Tanz der Vampire“, „Rocky Horror Show“ und „Die Schöne und das Biest“.

Copyright © mittelhessen.de 2018