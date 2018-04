Hilferufe vertreiben die drei Angreifer

Polizei Tätern sollen ausländischer Herkunft sein

Marburg Und wieder meldet die Polizei einen Überfall aus der Innenstadt. Am frühen Donnerstagmorgen, 19. April griffen drei mutmaßlich ausländische Täter einen 19-Jährigen am Lahnradweg an.

