Mühlenfest

Historische Getreidesorten werden vorgestellt

Ernährung Mühlenfest steigt am Pfingstmontag

Amöneburg Am Pfingstmontag, 21. Mai, veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) zusammen mit ihren Landes- und Regionalverbänden den 25. Deutschen Mühlentag. Die Brücker Mühle in Amöneburg lädt an diesem Tag zum großen Mühlenfest ein: Von 11 bis 18 Uhr können Besucher die laufende Mühle mit ihren neuen Mahlsteinen und die historische Turbinenanlage von 1903 besichtigen.

Copyright © mittelhessen.de 2018