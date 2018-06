STRASSENBAU

Hohenfelsstraße wird noch in 2018 saniert

Verkehr Baubeginn soll im Herbst sein

Dautphetal-Allendorf Die Hohenfelsstraße in Allendorf soll noch in diesem Jahr saniert werden. Das teilte Bürgermeister Bernd Schmidt (FW) in der jüngsten Sitzung der Gemeinde Vertretung mit.

Copyright © mittelhessen.de 2018