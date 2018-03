Holzhäuser unterwegs

Wanderung Rundtour mit Einkehr am Sonntag

Dautphetal-Holzhausen Der OHGV Holzhausen am Hünstein lädt alle Wanderfreunde zur Frühjahrswanderung am Sonntag, 18. März, ein. Die Strecke beträgt 14 Kilometer und führt von Holzhausen über Obereisenhausen und Hommertshausen nach Mornshausen. Dort ist eine Einkehr in der Gaststätte „Zum alten Raiffeisen“ geplant. Der Rückweg wird gegen 14.30 Uhr angetreten.

