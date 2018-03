Hospiz als Thema im Religionsunterricht

PÄDAGOGIK Tod und Vergänglichkeit in der Schule behandeln / Aktionstag am 21. März in Herborn

Herborn An einem ökumenischen Tag der Religionspädagogik am Mittwoch, 21. März, in Herborn werden sich Religionslehrer mit dem Thema Hospiz im Unterricht befassen.

