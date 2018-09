Im Ausland erfahren sein

Bildung

Kaufmännische Schulen Außenhandelstag startet

Marburg Die Kaufmännischen Schulen Marburg (Leopold-Lucas-Straße 20) laden zu ihrem Außenhandelstag am Donnerstag, 6. September, von 14 bis 16 Uhr in die Aula ein. 23 angehende Kaufleute im Außenhandel und eine Speditionskauffrau haben ein mehrmonatiges Praktikum im Ausland absolviert und berichten von ihren Arbeitserfahrungen in Ländern wie Dubai, Malaysia, Neuseeland oder China.

