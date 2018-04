Flohmarkt

Im Dunkeln lässt sich’s gut kaufen

Cölbe Am Freitag, 12. Januar, heißt es auf dem WABL-Gelände des St. Elisabeth-Vereins in Cölbe ab 18 Uhr zum achten Mal: „FAIRkaufen, FAIRhandeln oder FAIRschenken“. Jeder kann mitmachen beim Nachtflohmarkt in der Lahnstraße 8 (parallel zur Hauptstraße). Dabei bietet der Verein bis 23 Uhr eine Plattform, bei der Brauchbares verkauft, verschenkt oder getauscht werden kann. Standgebühren werden nicht erhoben.

Copyright © mittelhessen.de 2018