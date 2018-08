Naturerlebnis

In Bad Endbach wandern

TOUR An der Therme geht es Mittwoch los

Bad Endbach Eine acht bis zehn Kilometer lange Wanderung startet am Mittwoch, 8. August, um 14 Uhr in Bad Endbach. Ein Landschaftsführer des Wandervereins „Natur Pur“ erzählt unterwegs Interessantes zur heimischen Flora und Fauna, historischen Punkten und vielem mehr. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Die genaue Strecke wird kurz vor Beginn bekanntgegeben. Startpunkt ist am Parkplatz vor der Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach (Am Bewegungsbad 2).

