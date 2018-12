In Haus eingebrochen

Polizei Kripo sucht nach Tätern vom Spritzenplatz

Gladenbach Mindestens drei Täter drangen am Samstag, 1. Dezember, in der Straße Am Spritzenplatz gegen 19.20 Uhr durch eine aufgebrochene Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein.

Copyright © mittelhessen.de 2018