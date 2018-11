In Schule eingebrochen

Eschenburg-Hirzenhain Einbrecher sind in der Nacht auf Dienstag in Hirzenhain in die Herbert-Hoover-Schule in der Hohlstraße eingedrungen, nachdem sie ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten. Nach einer ersten Einschätzung der Schulleitung fehlen ein Fernseher der Marke „LG“ sowie eine geringe Menge an Bargeld. Die diversen Aufbruchschäden summieren sich auf rund 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zur genannten Zeit beobachtet?

