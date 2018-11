In die Musik von „ABBA“ eintauchen

KONZERT Carolin Fortenbacher zu Gast

HAIGER Die schwedische Band ABBA ist seit 1982 nicht mehr aktiv. Ihre Songs haben aber nichts von ihrer Klasse verloren. Am 10. November (Samstag, 20 Uhr) wird in der Haigerer Stadthalle mit der Show „ABBA macht glücklich“ an das Schweden-Quartett erinnert.

