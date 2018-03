KONZERT

Indie-Folk in Marburg

Konzert „Wait for June“ und „Neo & Neo“ spielen

Marburg „Wait for June“ spielt am Donnerstag, 1. März, in der Marburger Waggonhalle. Die mittelhessische Band tritt im Doppelkonzert mit den Schweizer Indie-Folk-Kollegen von „Neo&Neo“ ab 20 Uhr auf.

