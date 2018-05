Isabella Kranz spielt auf

Kirche Reihe „Musik zur Abendstunde“ startet

Gladenbach Unter dem Motto „Es will nun Abend werden“ soll es in nächster Zeit etwa einmal monatlich eine „Musik zur Abendstunde“ in der Gladenbacher Martinskirche geben. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe der evangelische Kirchengemeinde Gladenbach ist Organistin Isabella Kranz aus Erdhausen mit einem halbstündigen Programm im Einsatz. Beginn ist am Dienstag, 15. Mai, um 19.15 Uhr. An diesem Abend wird sie die Mondscheinsonate von Beethoven und das Largo von Händel spielen, außerdem vier kleine Klavierstücke von Jens Rupp, einem zeitgenössischen Komponisten und Organisten.

