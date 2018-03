PREMIERE

Ist er die Hoffnung der Frauen?

Marburg Das Theaterlabor des Hessischen Landestheaters Marburg feiert am Samstag, 7. April, mit „Blaubart – Hoffnung der Frauen“ Premiere. Das Stück beginnt um 19.30 Uhr auf der Probebühne im Theater am Schwanhof in Marburg (Schwanhof 68-72). Tickets gibt‘s ab 13 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018