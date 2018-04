Geschichte

Jüdisches Leben ist Thema

Bad Laasphe „Jüdisches Leben in Wittgenstein von den Anfängen bis zum Untergang 1938 – Eine Annäherung an vier Jahrhunderte fast vergessener Geschichte“ – so lautet der Titel eines Vortrags, der am Mittwoch (11. April) im Haus des Gastes (Wilhelmsplatz) in Bad Laasphe stattfindet. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Referent ist Dr. Ulf Lückel. Er bringt reichlich Bildmaterial wie historische Abbildungen und Karten mit, um seine Ausführungen zu veranschaulichen.

