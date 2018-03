Jugendarbeit soll forciert werden

VEREIN Angler planen eine Nachwuchsgruppe

Dautphetal-Dautphe Die Jugend wieder mehr für den Angelsport begeistern – dieses Ziel hat sich der Angelverein „Waddelstruth“ in Dautphe in seiner Jahreshauptversammlung selbst auferlegt. So will der Verein etwa versuchen, wieder eine Jugendgruppe ins Leben zu rufen.

Copyright © mittelhessen.de 2018