Von Mark Adel

Jugendfeuerwehr zum Anfassen

Aktion „Tag der Zukunftsretter“ mit Information und Unterhaltung am Samstag

Breidenbach-Oberdieten Beim „Tag der Zukunftsretter“ steht die Feuerwehr im Blickpunkt: Am Gerätehaus in Oberdieten können Jugendliche mitmachen, ausprobieren und sich aus erster Hand informieren, was die Jugendfeuerwehr bietet.

