Jugendfeuerwehren üben gemeinsam

Nachwuchs In Niederhörlen geht es Samstag rund

Steffenberg-Niederhörlen Am Samstagnachmittag, 16. Juni, gibt es die alljährliche Großübung der Steffenberger Jugendfeuerwehren. Diesmal trifft sich der Nachwuchs aus den verschiedenen Ortsteilen mit seinen Betreuern in Niederhörlen. Bis 14.30 Uhr müssen die verschiedenen Abteilungen dort am Gerätehaus sein. Dann geht es los. Geplant ist eine Übung im nahen Wald. Die genaue Aufgabenstellung erfahren die Jugendlichen und ihre aktiven Feuerwehrkameraden dann vor Ort.

