Workshop

Jugendliche entwickeln eigenes Theaterstück

Kultur Projekt „Wir und die Anderen“

Marburg Das Theaterprojekt „Wir und die Anderen“ soll Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen. Es umfasst einen fünftägigen Workshop vom 9. bis 13. Mai (Mittwoch bis Sonntag). Der Workshop richtet sich an junge Menschen ab zwölf Jahren und findet in der Jugendherberge in Marburg statt. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Anmeldungen nimmt der Fachdienst Jugendförderung des Landkreises bis zum 27. April entgegen.

