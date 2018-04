Polizeibericht

Jugendliche geraten aneinander

Biedenkopf Zwei Gruppen Jugendlicher sind am Mittwochabend gegen 20 Uhr in Biedenkopf in Streit geraten, sodass die Polizei eingreifen musste. Zwei 15-Jährige wurden verletzt, verzichteten aber auf medizinische Behandlung.

Copyright © mittelhessen.de 2018