Jugendliche randalieren

Polizei Wartehäuschen in Wallau beschädigt

Biedenkopf-Wallau Ein Anwohner der Bahnhofstraße in Wallau hat am Montagabend, 3. Dezember, gegen 21.40 Uhr mehrere Jugendliche gemeldet, die neben dem Bahnhof im Bereich von Bahnhofstraße und Hoher Straße randalieren. Eine Beschreibung war dem Anrufer nicht möglich. Die Polizei stellte letztlich in der Hohen Straße einen Schaden an dem Wartehäuschen der Bushaltestelle fest. Die Glasrückwand war zerstört. Der Schaden beträgt mindestens 800 Euro. Während der Fahndung überprüfte die Polizei einige Jugendliche – sie wollten das nicht gewesen sein. Sie berichteten von fünf bis sechs Jugendlichen, die vom Bahnhof kommend an ihnen vorbeigerannt seien. Beschreiben konnten sie diese Gruppe jedoch nicht.

