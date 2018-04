Von Andreas Schmidt

Kampf für Solidarität und Gerechtigkeit

1. Mai Gewerkschaften verdeutlichen mit Demonstration und Kundgebungen ihre politischen Forderungen

Marburg Am 1. Mai, dem „Tag der Arbeit“, findet auch in Marburg ein Demonstrationszug mit Kundgebung der Gewerkschaften und verschiedener Organisationen statt. Gastrednerin ist in diesem Jahr Andrea Ypsilanti.

