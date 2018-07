Schlossfestspiele

Karten für Opas Diandl gewinnen

Biedenkopf Sie knüpft an die alte Tradition der Wirtshausmusik ihrer Heimat an: Die Band Opas Diandl aus Südtirol gastiert am Samstag, 21. Juli, bei den Schlossfestspielen in Biedenkopf. Diese Zeitung verlost heute Eintrittskarten für das Konzert.

