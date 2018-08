Kasse aus leerem Bus weg

Diebstahl Fahrzeug stand nur 25 Minuten

Steffenberg-Quotshausen Ein Dieb stahl am Donnerstag, 16. August, zwischen 11.20 und 11.45 Uhr aus einem Linienbus die Wechselgeldkasse und die Geldbörse des Fahrers. Der Bus stand in dieser Zeit leer und geschlossen in der Lahnstraße vor dem Haus mit der Nummer 4.

