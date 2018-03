Katja Heinzelmann führt durch Bad Laasphe

Spaziergang Skulpturen in der Stadt entdecken

Bad Laasphe Ein „Skulpturen-Spaziergang“ startet in Bad Laasphe am Dienstag, 3. April, um 15 Uhr am Haus des Gastes (Wilhelmsplatz).

Copyright © mittelhessen.de 2018