Kaution für Nutzung des Bürgerhauses

Ortsbeirat Neue Regelung in Achenbach

Breidenbach-Achenbach Wer das Bürgerhaus in Achenbach benutzen möchte, muss künftig eine Kaution in Höhe von bis zu 300 Euro hinterlegen. Das hat der Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Copyright © mittelhessen.de 2018