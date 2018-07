Kinder bringen ihre Namen zum Leuchten

Ferienpass Studenten und Auszubildende von Elkamet bieten praktischen Anschauungsunterricht an

Biedenkopf Es wuselte nur so in der Ausbildungswerkstatt der Firma Elkamet, denn 21 Kinder der Ferienpass-Aktion belegen die Arbeitsplätze der Azubis. Alles an diesem Ferienspieltag ist fest in Kinderhand gewesen.

