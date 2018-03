Kinder lernen ihre „starken Seiten“ kennen

SCHULE Neues ausprobieren und auch Lob von anderen annehmen / Projekt an der Hinterlandschule

Breidenbach Wie schätzen sich Fünftklässler selber ein, was denken Mitschüler von ihnen und wie werden sie von den eigenen Eltern und den Lehrer gesehen? Diese Fragen werden an der Mittelpunktschule in Breidenbach beantwortet.

Copyright © mittelhessen.de 2018