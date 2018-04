Kinder sollen auf Wasser umsteigen

GESUNDHEIT Landkreis, Universitätsstadt und „MRhilft“ errichten Trinkbrunnen an Grundschulen

Marburg-Biedenkopf Wasser statt Limonade: Schüler der Grundschule in Wetter-Amönau können sich nun an einem Trinkbrunnen kostenlos mit Wasser versorgen. In Wallau, Biedenkopf, Kirchhain, Weidenhausen und Wetter folgen weitere Trinkwasserspender.

Copyright © mittelhessen.de 2018