Von Erich Frankenberg

Kinder testen neues Spielterrain

Ausbau In der Kita Wirbelwind sind Mädchen und Jungen in die Bauphasen eingebunden

Biedenkopf Begeistert haben die Kinder der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Biedenkopf ihre Außenanlage mit den erweiterten Spielstationen in Besitz genommen. Der An- und Umbau in der Kita ist damit abgeschlossen.

