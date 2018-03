Kirchengemeinde bietet „Kinder-Café“

Familie Angebot jeden zweiten Donnerstag

Biedenkopf Zum „Kinder-Café“ lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Biedenkopf Familien mit kleinen Kindern an jedem zweiten Donnerstag in die Räume des Evangelischen Gemeindehauses in Biedenkopf ein.

Copyright © mittelhessen.de 2018