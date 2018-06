Volkshochschule

Klopf deinen Meridian!

Volkshochschule Workshop am 19. Juli

Dautphetal Die Volkshochschule des Landkreises bietet in Dautphe einen neuen Kurs an: Im Workshop Meridianklopfen (MET) werden der Teilnehmern die Grundlagen des Meridianklopfens vorgestellt. MET geht davon aus, dass negative Gefühle und Gedanken entstehen, wenn der Energiefluss in den Meridianen blockiert ist. Anders als bei der Akupunktur werden bei der MET-Klopftherapie energetische Blockaden durch sanftes Beklopfen bestimmter Akupunkturpunkte mit den Fingerspitzen aufgelöst. Der Workshop findet am Donnerstag, 19. Juli, von 19.30 bis 20.15 Uhr im Bürgerhaus Dautphe statt.

