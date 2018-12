UNFALL

Kollision an Kreuzung auf B 62

Lahntal-Caldern Fünf leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von 18.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend, 5. Dezember an der Kreuzung zur Bundesstraße 62 in Höhe Caldern.

