Kreis soll Hof Fleckenbühl helfen

Dautphetal-Dautphe Am Dienstag, 11. September, können Bürger in Dautphe Gutes tun und ihr Blut beim DRK spenden. Der Blutspendetermin findet von 15.30 bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus Dautphe (Am Bürgerhaus 1) statt. (...)