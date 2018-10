Themenabend

Krisenherde im Fokus

VHS Vortrag im Bürgerhaus in Dautphe

Dautphetal-Dautphe Die Volkshochschule setzt ihre Reihe zu Konflikten in und um Europa fort: Am letzten Abend werden die Krisenherde im Nahen Osten thematisiert. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 23. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr im Bürgerhaus in Dautphe (Am Bürgerhaus 1) statt. Die Teilnahme ist gebührenfrei.

