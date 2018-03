Lampen freischneiden

LICHT Eigentümer sind in der Pflicht

Breidenbach Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik hat in der Bürgerversammlung in Breidenbach die Teilnehmer beschäftigt. So gab es etwa Nachfragen, was mit jenen Laternen ist, die in Büsche und Bäume eingewachsen sind. Hierzu erklärte Bürgermeister Christoph Felkl (SPD), dass die Grundstückseigentümer, auf denen die entsprechende Bepflanzung steht, dafür verantwortlich sei, Lampen frei zu schneiden. Im Zuge des Austauschs der Lampen werde seitens der Gemeinde an diesem Punkt sicherlich ein wenig genauer hingeschaut.

