Politik

Landrätin bietet Sprechstunde an

Biedenkopf Am Dienstag, 7. Juni, können Bürger können ihre Anliegen im Gespräch mit Landrätin Kirsten Fründt (SPD) erörtern. Die Sprechstunde findet von 17 bis 19 Uhr in der Außenstelle der Kreisverwaltung in Biedenkopf (Kiesackerstraße 12) statt. Wer die Sprechstunde nutzen möchte, muss sich vorher anmelden und sein Thema nennen.

