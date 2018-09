Aktion

Leckeren Saft pressen

AKTION Obereisenhäuser Verein lädt ein

Steffenberg-Obereisenhausen Am 15. und 29. September jeweils am Samstagvormittag bietet der Obst- und Gartenbauverein Oberes Perftal allen Mitgliedern und Einheimischen die Möglichkeit, Obst in kleineren Mengen zu Saft zu pressen. Das Obstpressen beginnt ab 10 Uhr beim Dorfgemeinschaftshaus in Obereisenhausen.

Copyright © mittelhessen.de 2018