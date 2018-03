ARBEITSEINSATZ OGV Holzhausen lädt ein

Lehrgarten wird auf neue Saison vorbereitet

Natur Bäume schneiden beim OGV Holzhausen

Dautphetal-Holzhausen Der OGV Holzhausen lädt seine Mitglieder und Interessierte am Samstag, 17. März, ein, den Lehrgarten auf das bevorstehende Gartenjahr vorzubereiten. Bäume müssen geschnitten werden, außerdem stehen kleinere Instandsetzungsarbeiten am Gelände und Geräteschuppen an. Für einen Imbiss ist gesorgt.

