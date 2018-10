Leichtkraftfahrer wird bei Sturz schwer verletzt

Polizei Schaden liegt bei 2500 Euro

Bad Laasphe Ein Leichtkraftradfahrer hat sich am Samstagabend um 19.10 Uhr bei einem Sturz auf der Lahn-Eder-Straße in Bad Laasphe Verletzungen zugezogen. Der 16-Jährige war dort mit seiner Maschine zunächst in Richtung Puderbach unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam er in einer engen Rechtskurve zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu.

