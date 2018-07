Kirche

Lesezyklus beginnt mit dem 1. Buch Mose

Religion Christoph Kaiser liest in der Hospitalkirche

Biedenkopf In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Biedenkopf wird der Theologe Christoph Kaiser die Bibel ein Jahr lang öffentlich lesen. Jeweils freitags nach dem Abendgottesdienst in der Hospitalkirche ist ein komplettes Buch der Bibel dran. Dabei wird der Theologe sowohl den Text der Lutherbibel vortragen als auch – an besonderen Stellen – Texte in der Originalsprache. Kaiser verwendet moderne Lutherbibeln, aber auch Handschriften, begleitet von Bibelillustrationen, die an die Wand projiziert werden.

